Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Siena si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con cieli coperti, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che raggiungeranno i 13,9°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Siena saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 4,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il cielo coperto nelle prime ore del mattino. La mattina si presenterà con cieli nuvolosi, con temperature che si alzeranno lentamente, passando da 4,1°C a 7,8°C tra le 06:00 e le 08:00. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Est-Nord Est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento parziale, con nubi sparse e temperature che toccheranno il picco di 13,9°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 34 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 59% e il 67%.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 7,5°C. La ventilazione rimarrà sostenuta, con raffiche che continueranno a superare i 25 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni nuvolose. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza tra momenti di sole e nuvolosità, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco e delle atmosfere autunnali troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze di Siena.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.2° perc. +3.2° Assenti 4.9 NE max 4.9 Grecale 88 % 1020 hPa 5 cielo coperto +4.2° perc. +3° Assenti 5.4 ENE max 5.5 Grecale 91 % 1019 hPa 8 nubi sparse +7.8° perc. +6.7° Assenti 6.9 NE max 19.7 Grecale 77 % 1020 hPa 11 nubi sparse +13.7° perc. +12.6° Assenti 20.6 ENE max 28.9 Grecale 56 % 1019 hPa 14 nubi sparse +12.8° perc. +11.8° prob. 1 % 21.7 ENE max 33.4 Grecale 63 % 1019 hPa 17 nubi sparse +8.6° perc. +6.2° prob. 1 % 15.2 NE max 33.5 Grecale 79 % 1020 hPa 20 cielo coperto +8.2° perc. +5.9° Assenti 14.1 NE max 31.5 Grecale 83 % 1021 hPa 23 cielo coperto +7.5° perc. +5.3° Assenti 12.3 NE max 26.8 Grecale 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.