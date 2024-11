Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Siena si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,6°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino, continuando a influenzare le condizioni atmosferiche fino al pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28,2 km/h nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 10,6°C e i 9,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente tra le 04:00 e le 05:00. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’88%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 09:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per gran parte della giornata. La velocità del vento aumenterà, con valori che potranno arrivare fino a 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, anche se con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C e il cielo inizierà a mostrare qualche apertura, con nubi sparse che sostituiranno gradualmente la copertura totale. La probabilità di pioggia rimarrà alta, ma ci saranno anche momenti di tregua. L’umidità si manterrà attorno al 78%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con il cielo che passerà da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 9,1°C e il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 33,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà ridotta, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena indicano un Martedì 19 Novembre caratterizzato da piogge leggere e temperature miti, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento, che potrebbero rendere il clima più piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 31 % 3 S max 3 Ostro 91 % 1013 hPa 5 pioggia leggera +10° perc. +9.5° 0.12 mm 1.7 SO max 3.1 Libeccio 92 % 1013 hPa 8 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° prob. 35 % 2.7 SSE max 3.3 Scirocco 89 % 1013 hPa 11 pioggia leggera +13.1° perc. +12.5° 0.2 mm 3 SO max 8.5 Libeccio 80 % 1012 hPa 14 pioggia leggera +14.1° perc. +13.6° 0.19 mm 12.1 SO max 24.6 Libeccio 78 % 1009 hPa 17 nubi sparse +10.3° perc. +9.8° prob. 87 % 8.7 SSO max 17.5 Libeccio 92 % 1009 hPa 20 nubi sparse +9.2° perc. +7.8° prob. 14 % 9.6 S max 17.6 Ostro 92 % 1009 hPa 23 nubi sparse +9.9° perc. +7.8° prob. 8 % 15.2 SO max 33.4 Libeccio 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.