Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e una predominanza di cieli sereni e nubi sparse. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 2,8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 9,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 34% e il 62%.

Durante la notte, Siena presenterà un cielo prevalentemente sereno, con una temperatura che scenderà fino a 2,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 73%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4,7 km/h, proveniente da Nord. Con il passare delle ore, il cielo si manterrà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando si registrerà una temperatura di 1,1°C.

Nella mattina, il clima si presenterà fresco, con temperature che varieranno da 0,8°C a 9,5°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con nubi sparse che copriranno il 56% del cielo. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,1 km/h. A partire dalle 11:00, la temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 8,2°C, rendendo la mattinata piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 9,8°C alle 13:00, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno e poche nuvole. La copertura nuvolosa scenderà al 19%, favorendo un’ottima visibilità. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che soffieranno a una velocità di circa 8,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 3,2°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 63%. La velocità del vento si manterrà costante, con valori attorno ai 5,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da temperature fresche e cieli prevalentemente sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con poche variazioni significative nelle previsioni meteo per la settimana entrante.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +2.1° perc. +2.1° Assenti 3.4 NNE max 3.6 Grecale 55 % 1021 hPa 5 cielo sereno +1.1° perc. +1.1° Assenti 3.2 ENE max 3.3 Grecale 48 % 1024 hPa 8 nubi sparse +3.8° perc. +3.8° Assenti 3.7 E max 5 Levante 46 % 1027 hPa 11 nubi sparse +8.7° perc. +8.2° Assenti 5.6 ESE max 7.3 Scirocco 37 % 1028 hPa 14 poche nuvole +9.7° perc. +9.3° Assenti 5.3 SE max 8.8 Scirocco 38 % 1028 hPa 17 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 3.2 ESE max 3.5 Scirocco 44 % 1031 hPa 20 cielo sereno +3.6° perc. +3.6° Assenti 4 ESE max 4 Scirocco 46 % 1033 hPa 23 nubi sparse +3.2° perc. +1.9° Assenti 5.4 ESE max 5.9 Scirocco 48 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.