Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 10,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 89%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 14,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che scenderà fino al 72%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una velocità di circa 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 15,4°C alle ore 14:00, mantenendosi sopra i 14°C fino alle 15:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto e l’umidità si attesterà attorno al 68%. I venti, sempre leggeri, si disporranno principalmente da Nord-Nord Est, con intensità che non supererà i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9°C entro le 21:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si manterrà intorno al 91%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e i venti si faranno sentire con una leggera bava proveniente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con cieli nuvolosi e temperature che rimarranno miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di un cielo coperto che potrebbe persistere anche nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando di conseguenza le loro uscite.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.7° perc. +10.1° prob. 5 % 5.1 ENE max 6.3 Grecale 87 % 1026 hPa 5 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° prob. 8 % 4.8 ENE max 5.9 Grecale 85 % 1025 hPa 8 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° prob. 3 % 4.6 ENE max 7.5 Grecale 83 % 1025 hPa 11 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 3.7 NE max 6.6 Grecale 76 % 1024 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 5.1 NNE max 9.1 Grecale 68 % 1023 hPa 17 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° Assenti 6.3 N max 6.4 Tramontana 88 % 1023 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +9.5° Assenti 4.7 NE max 4.5 Grecale 91 % 1023 hPa 23 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 4.8 NE max 4.6 Grecale 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.