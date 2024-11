Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 62%, con temperature intorno ai 9,3°C. La mattina, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo i 14,6°C a mezzogiorno. Martedì, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a 13,9°C e una probabilità di pioggia del 77%. Mercoledì, si prevede un aumento della velocità del vento fino a 39,1 km/h e una probabilità di pioggia del 62%. Giovedì, le temperature scenderanno a 4,7°C, mantenendo un cielo coperto e senza precipitazioni.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 62%. La temperatura si attesterà intorno ai 9,3°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 8,6°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 6%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%, e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10,3°C alle 08:00 e i 14,6°C alle 12:00. La temperatura percepita si manterrà simile, oscillando tra 9,7°C e 14°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 4 km/h e le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori che non supereranno il 7%. L’umidità, invece, si attesterà tra il 71% e l’83%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 51%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C e 14,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori tra 3,8 km/h e 5,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, intorno al 6%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una temperatura percepita di 9,4°C. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

Martedì 19 Novembre

La notte di Martedì 19 Novembre si presenterà con un cielo coperto al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C, con una temperatura percepita di 9,9°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere 2,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12,4°C alle 09:00 e i 13,9°C alle 12:00. La temperatura percepita si manterrà simile, oscillando tra 11,9°C e 13,3°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 15,6 km/h. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con valori che raggiungeranno il 77%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,8°C e 13,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa. La velocità del vento si manterrà tra 13,6 km/h e 15 km/h, con probabilità di pioggia che si attesteranno attorno al 68%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 9,4°C. La temperatura percepita sarà di 8°C. La velocità del vento sarà di circa 9,2 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%.

Mercoledì 20 Novembre

La notte di Mercoledì 20 Novembre si presenterà con un cielo nubi sparse e una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,1°C, con una temperatura percepita di 10,4°C. La velocità del vento sarà di 23,5 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere 52 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 17%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saliranno fino a 14,3°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà simile. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 39,1 km/h. Le probabilità di pioggia si attesteranno attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 10,8°C. La temperatura percepita sarà di 9,6°C. La velocità del vento si manterrà alta, con valori che raggiungeranno i 26,1 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, attorno al 36%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 9,9°C. La temperatura percepita sarà di 9,9°C. La velocità del vento sarà di circa 2,2 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Giovedì 21 Novembre

La notte di Giovedì 21 Novembre si presenterà con un cielo coperto al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 4,7°C, con una temperatura percepita di 3°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che potranno raggiungere 11,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà bassa, attorno al 38%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 5,6°C alle 09:00. La temperatura percepita si manterrà simile. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori tra 4,3 km/h e 7,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 8,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa. La velocità del vento si manterrà tra 9,5 km/h e 10,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 7,7°C. La temperatura percepita sarà di 6,3°C. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente coperto con temperature che varieranno tra i 4°C e i 14°C. Si prevedono anche precipitazioni leggere, specialmente Martedì e Mercoledì, con un aumento della velocità del vento. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni meteo per pianificare le loro giornate.

