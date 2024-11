Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Siracusa per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e schiarite nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con precipitazioni che si protrarranno fino alla mattina, per poi lasciare spazio a momenti di sole e nuvole sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 31%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo continueranno a segnalare pioggia leggera, specialmente nelle prime ore. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 19°C intorno alle 09:00, mentre la copertura nuvolosa si manterrà al 100%. L’umidità rimarrà alta, intorno al 74%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Si assisterà a un passaggio da pioggia leggera a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 52% e le precipitazioni si ridurranno, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 25%. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e temperature in calo fino a 18°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 7%, e l’umidità si attesterà intorno al 72%. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che raggiungeranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siracusa indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.26 mm 5.2 N max 7.8 Tramontana 82 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.3 mm 3 NNE max 6.3 Grecale 80 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.14 mm 4.5 NNO max 5.1 Maestrale 77 % 1020 hPa 11 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 44 % 4.6 ENE max 3.3 Grecale 71 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.2 mm 7.7 ESE max 5.9 Scirocco 72 % 1019 hPa 17 poche nuvole +19.2° perc. +19.1° prob. 21 % 7.7 SSO max 9.6 Libeccio 73 % 1019 hPa 20 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 9.9 O max 10.8 Ponente 70 % 1019 hPa 23 nubi sparse +18° perc. +17.6° prob. 1 % 9.4 O max 10.7 Ponente 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:48

