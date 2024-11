Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre la mattina si presenterà con cieli sereni e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. Nel complesso, si prevede un calo della copertura nuvolosa, con un’umidità che varierà tra il 60% e il 73% nel corso della giornata.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,8°C, mantenendo un clima mite e piacevole. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si attesterà tra i 5 km/h e i 12 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1014 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità atmosferica.

Nella sera, le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 17,3°C. Le nuvole torneranno ad aumentare, ma senza portare precipitazioni significative. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 72%, mentre il vento continuerà a soffiare da direzioni variabili, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siracusa mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni rispetto alla giornata di Lunedì. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 9 O max 14.8 Ponente 61 % 1015 hPa 5 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 9.4 NNO max 10.9 Maestrale 66 % 1014 hPa 8 cielo sereno +17.3° perc. +16.8° Assenti 6.8 N max 8.4 Tramontana 63 % 1015 hPa 11 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 7.2 ENE max 5.4 Grecale 59 % 1015 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 10.9 ESE max 8.8 Scirocco 61 % 1014 hPa 17 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 10.4 S max 11.1 Ostro 65 % 1015 hPa 20 poche nuvole +18.1° perc. +17.8° Assenti 5.2 SSO max 5.9 Libeccio 70 % 1016 hPa 23 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 4.6 NO max 5.7 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:45

