Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Le condizioni meteo di Mercoledì 6 Novembre a Siracusa si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso nella notte e nella mattina, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano che le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,1°C e i 20,3°C. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con una copertura che varierà dal 77% al 99% nelle prime ore del giorno, per poi ridursi nel pomeriggio.

Durante la notte, Siracusa sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8 km/h da est-nord-est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno di molto, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata, intorno al 89%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 km/h e i 12 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma senza accumuli significativi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno i 20,3°C, mentre la probabilità di pioggia diminuirà. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 64%, e i venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C, e l’umidità scenderà leggermente, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Siracusa indicano un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, con possibilità di schiarite e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.53 mm 2.8 E max 5.4 Levante 78 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.54 mm 4.3 NE max 6.8 Grecale 81 % 1024 hPa 8 pioggia leggera +19.1° perc. +19° 0.41 mm 7.1 E max 9.7 Levante 75 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +20.2° perc. +20° 0.35 mm 12 ESE max 12.4 Scirocco 69 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.1 mm 13.2 E max 12 Levante 68 % 1025 hPa 17 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° prob. 48 % 10 E max 10.6 Levante 69 % 1026 hPa 20 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° prob. 17 % 8.7 ENE max 9.7 Grecale 68 % 1027 hPa 23 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° prob. 9 % 7.6 ENE max 8.6 Grecale 66 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:53

