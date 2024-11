Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 17,8°C e una leggera umidità al 72%. Il vento soffierà da Ovest a 12,9 km/h. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a 19,9°C, con una copertura nuvolosa tra l’11% e il 13%. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 20,2°C e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 3%. Sabato e Domenica continueranno con cieli sereni e temperature comprese tra 14,9°C e 18°C, senza precipitazioni previste. L’umidità varierà tra il 55% e il 67%.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 17,5°C. La velocità del vento sarà di circa 12,9 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 20,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo una visibilità ottimale. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà del 30%, ma non si registreranno eventi piovosi.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole e la temperatura salirà fino a 19,9°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,5 km/h, con direzione Nord Ovest. La copertura nuvolosa varierà dal 11% al 13%, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà tra il 25% e il 30%. L’umidità scenderà gradualmente fino al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che raggiungeranno un massimo di 20,2°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 20,3 km/h alle 15:00, con raffiche fino a 24,6 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 33%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 51%. Anche in questo caso, la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 3%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno fino a 15,2°C a mezzanotte. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra 9,5 km/h e 15,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 6%, e l’umidità si attesterà attorno al 62%. Non si prevedono precipitazioni.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si preannuncia serena, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 14°C. La velocità del vento sarà di circa 13,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 13,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 6%, garantendo una visibilità ottimale. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Non si registreranno eventi piovosi.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrarsi sereno con temperature che saliranno fino a 16,9°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 2,6 km/h, con direzione Sud Est. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un’ottima visibilità. L’umidità scenderà gradualmente fino al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 17,3°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 15,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 5%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 64%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno con temperature che scenderanno fino a 15°C a mezzanotte. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra 9,5 km/h e 10,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 0%, e l’umidità si attesterà attorno al 65%. Non si prevedono precipitazioni.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si preannuncia serena, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 14,1°C. La velocità del vento sarà di circa 10,9 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo una visibilità ottimale. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa. Non si registreranno eventi piovosi.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrarsi sereno con temperature che saliranno fino a 17,6°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,2 km/h, con direzione Sud – Sud Est. La copertura nuvolosa rimarrà al 1%, garantendo un’ottima visibilità. L’umidità scenderà gradualmente fino al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 18°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 13,7 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 6%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 59%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno con temperature che scenderanno fino a 16,9°C a mezzanotte. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra 7,6 km/h e 10 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 0%, e l’umidità si attesterà attorno al 65%. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti piacevoli. Nonostante alcune nubi sparse nel pomeriggio di Venerdì, le probabilità di pioggia rimarranno basse, rendendo questo weekend ideale per gite e passeggiate.

