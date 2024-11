Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento soffierà con intensità variabile, contribuendo a un aumento della sensazione di umidità.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30%. Le temperature si aggireranno attorno ai 14,4°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a 14,1°C. La velocità del vento sarà di circa 5,8 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Proseguendo nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare pioggia leggera. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 16,3°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 15,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 44%, e la velocità del vento si intensificherà, arrivando a 16,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 70%, e si prevederanno deboli precipitazioni.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 81%. Il vento soffierà con una velocità di circa 16,6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 73%. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori che potranno arrivare fino a 0,58 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con pioggia moderata prevista. Le temperature scenderanno a circa 15,1°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 79%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 15,8 km/h. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 1 mm, rendendo necessaria una certa cautela per chi si sposterà all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Somma Vesuviana non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica possano persistere, con possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.4 mm 6.3 OSO max 8.6 Libeccio 83 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.19 mm 4.1 SO max 5.4 Libeccio 82 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +14.5° perc. +14.1° 0.26 mm 7.5 OSO max 11.6 Libeccio 82 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +16.3° perc. +15.8° 0.36 mm 16.1 OSO max 23.9 Libeccio 70 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.4° perc. +15.9° 0.42 mm 18.3 OSO max 28.4 Libeccio 70 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +15.4° perc. +14.9° 0.57 mm 14.7 OSO max 26.6 Libeccio 75 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +15.3° perc. +14.9° 0.98 mm 16.1 OSO max 28.1 Libeccio 78 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.57 mm 14 OSO max 27.5 Libeccio 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:39

