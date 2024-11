Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Somma Vesuviana di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero risultare intense in alcune fasi della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 79%. La temperatura si aggirerà intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,4°C. La velocità del vento sarà di circa 30,5 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 50 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 91%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,6°C e i 16,5°C. Il vento si presenterà fresco, con velocità che varieranno tra i 23,4 km/h e i 30 km/h, sempre da Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 2,17 mm entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, passando a un cielo coperto, con una temperatura che scenderà fino a 14,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 100%, ma le precipitazioni si faranno meno intense, con assenza di pioggia. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 15,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1008 hPa.

In sera, il meteo presenterà nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che non supereranno i 9,7 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 41%, e l’umidità si manterrà attorno al 55%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.64 mm 26.9 OSO max 46.4 Libeccio 81 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.65 mm 23.7 OSO max 41.8 Libeccio 85 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +16° perc. +15.8° 0.65 mm 23.6 OSO max 41.4 Libeccio 83 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +16.3° perc. +16.2° 1.44 mm 30 OSO max 55.1 Libeccio 84 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +15.8° perc. +15.2° 0.13 mm 27 O max 42.5 Ponente 66 % 1005 hPa 16 cielo coperto +14.8° perc. +14° prob. 19 % 15.4 O max 28.5 Ponente 63 % 1007 hPa 19 poche nuvole +13.3° perc. +12.2° prob. 7 % 6 O max 10.2 Ponente 60 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +12.2° prob. 1 % 9.7 ONO max 20.2 Maestrale 55 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

