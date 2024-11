Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata piuttosto gradevole. La ventilazione sarà moderata, con brezze provenienti da nord-est, e l’umidità si manterrà a livelli accettabili.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, con una probabilità di precipitazioni del 90%, anche se non si registreranno piogge. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 17,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno e temperature che saliranno fino a 14,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 9%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est con intensità moderata. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 41% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di 14,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,7 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 38%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 11°C. La velocità del vento sarà più contenuta, intorno ai 6,8 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, senza significative precipitazioni previste. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.7° perc. +7.8° prob. 3 % 12.5 NE max 18.5 Grecale 71 % 1017 hPa 4 cielo sereno +9.3° perc. +7.4° prob. 6 % 13 NE max 25.3 Grecale 74 % 1018 hPa 7 nubi sparse +10.1° perc. +9° Assenti 12.2 NE max 22.5 Grecale 68 % 1019 hPa 10 poche nuvole +13.3° perc. +12° Assenti 10.4 NE max 18 Grecale 50 % 1019 hPa 13 cielo sereno +14.9° perc. +13.4° Assenti 7.7 NE max 13.3 Grecale 38 % 1019 hPa 16 cielo sereno +13.6° perc. +12.1° Assenti 8 ENE max 10.5 Grecale 44 % 1019 hPa 19 cielo sereno +12.1° perc. +10.8° Assenti 6.8 NE max 10.4 Grecale 52 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +9.9° Assenti 7.6 NE max 11.2 Grecale 57 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:41

