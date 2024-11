Previsioni Meteo Sondrio: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno cieli coperti e una leggera pioggia, mentre al mattino si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo un picco nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo presenterà cieli coperti con una temperatura che scenderà fino a +5,8°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% alle 01:00. A partire dalle 02:00, si verificherà una leggera pioggia con un’intensità di 0.13mm, mentre la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 48%. La velocità del vento varierà tra 6,2 km/h e 10 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 12,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, arrivando a 0% già dalle 09:00. La velocità del vento si manterrà tra 5,3 km/h e 10,8 km/h, con brezze leggere che renderanno l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,4°C alle 15:00, con cieli sereni e una leggera intensità di vento. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, oscillando tra 1019 hPa e 1022 hPa. L’umidità sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno e le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. La velocità del vento potrà raggiungere i 13,1 km/h, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sondrio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza del paesaggio autunnale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +7.4° prob. 30 % 6.2 NNE max 8.9 Grecale 83 % 1022 hPa 4 nubi sparse +6.2° perc. +4.3° prob. 29 % 9.3 N max 10.3 Tramontana 83 % 1024 hPa 7 cielo sereno +5.9° perc. +3.6° Assenti 10.8 NNE max 12.4 Grecale 74 % 1025 hPa 10 cielo sereno +11.7° perc. +10° Assenti 3.7 N max 7.2 Tramontana 43 % 1021 hPa 13 cielo sereno +12.9° perc. +11.3° Assenti 3.4 NO max 8.1 Maestrale 41 % 1019 hPa 16 cielo sereno +7.8° perc. +5.8° Assenti 11.1 N max 11.5 Tramontana 67 % 1022 hPa 19 cielo sereno +7° perc. +4.5° Assenti 13.1 N max 13.4 Tramontana 62 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.4° perc. +5.1° Assenti 12.2 NNE max 11.3 Grecale 52 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:46

