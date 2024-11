Previsioni Meteo Sondrio: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 14,6°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio e in serata, con possibilità di pioggia leggera.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a 14,6°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà limitata, con valori che non supereranno il 32%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, tuttavia, il meteo cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 11,8°C alle 15:00. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 65%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,6 km/h. La possibilità di pioggia leggera si concretizzerà verso la sera, con precipitazioni che si presenteranno sotto forma di pioviggine.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà, portando a condizioni di umidità elevate, fino al 72%. Le raffiche di vento si manterranno moderate, contribuendo a un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sondrio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Mercoledì caratterizzata da un inizio sereno e un pomeriggio piovoso, si prevede un miglioramento per Giovedì, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.5° perc. +6.9° Assenti 5.4 NNE max 4.7 Grecale 82 % 1026 hPa 4 cielo sereno +7.7° perc. +6.8° Assenti 6.1 NNE max 5.2 Grecale 72 % 1025 hPa 7 cielo sereno +8.6° perc. +7.9° Assenti 5.8 NNE max 5.2 Grecale 60 % 1025 hPa 10 cielo sereno +14.1° perc. +12.6° Assenti 3.4 SSO max 2.3 Libeccio 41 % 1022 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.1° Assenti 5.3 SO max 5 Libeccio 45 % 1020 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9° Assenti 6.1 NNO max 6.2 Maestrale 71 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9.1° perc. +8.1° Assenti 7.5 N max 8 Tramontana 68 % 1022 hPa 22 cielo coperto +9° perc. +8.1° prob. 7 % 6.7 N max 6.7 Tramontana 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:47

