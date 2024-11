Previsioni Meteo Sondrio: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cielo sereno, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1024 hPa, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 55%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 3,3 km/h e i 4,4 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 39%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno circa il 70% del cielo. Le temperature, tuttavia, rimarranno gradevoli, oscillando tra i 20,4°C e i 22,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 15,4°C. La brezza leggera persisterà, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili, intorno ai 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sondrio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.7° perc. +14.7° Assenti 9.9 NNE max 8.6 Grecale 54 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +14.4° Assenti 10.7 NNE max 9.3 Grecale 49 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.2° Assenti 10.6 NNE max 9.1 Grecale 47 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22° Assenti 3.3 SE max 3.3 Scirocco 37 % 1023 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 4.8 SSO max 2.3 Libeccio 44 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 1.3 NNO max 1.5 Maestrale 73 % 1023 hPa 19 poche nuvole +16° perc. +15.6° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 72 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 3.5 NE max 3.8 Grecale 71 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:00

