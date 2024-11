Previsioni Meteo Sondrio: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un cielo che si presenterà sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si attesteranno intorno ai 4°C durante il giorno, mentre le minime notturne scenderanno fino a -3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Sondrio si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, che si schiarirà progressivamente. La temperatura si aggirerà attorno a 0,2°C, con una percezione termica che scenderà fino a -2,9°C. La velocità del vento sarà di circa 9,6 km/h da nord, con una probabilità di precipitazioni dell’80%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 4,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 47%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, rendendo l’aria fresca ma gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 4,2°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai -3°C. Le nuvole saranno poche e la velocità del vento rimarrà moderata. La percezione termica sarà più fredda, con valori che scenderanno fino a -8°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sondrio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sotto la media stagionale e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede un lieve aumento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo generali. Gli amanti del freddo e delle giornate soleggiate troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca temperature più miti dovrà attendere ulteriori cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +0.4° perc. -3.2° prob. 32 % 11.2 N max 10 Tramontana 90 % 996 hPa 4 nubi sparse +0.5° perc. -4.1° prob. 34 % 16.9 N max 18 Tramontana 80 % 1002 hPa 7 cielo sereno -1.6° perc. -6.8° prob. 12 % 17.4 N max 19.8 Tramontana 80 % 1008 hPa 10 cielo sereno +3.9° perc. +0.7° prob. 5 % 13.2 N max 14.9 Tramontana 54 % 1008 hPa 13 cielo sereno +4.2° perc. +1.7° Assenti 10.1 NNO max 10.7 Maestrale 47 % 1010 hPa 16 cielo sereno -2.2° perc. -6.9° Assenti 13.9 N max 13.8 Tramontana 77 % 1017 hPa 19 poche nuvole -2.9° perc. -7.7° prob. 8 % 13.5 N max 13 Tramontana 74 % 1021 hPa 22 poche nuvole -3.1° perc. -7.8° prob. 4 % 13.2 N max 13.4 Tramontana 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:39

