Previsioni Meteo Sondrio: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la giornata, non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno deboli e prevalentemente orientati da nord-est, con intensità variabile.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno a +7,3°C e +7,9°C, con un’umidità che raggiungerà il 96%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 2,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +7,5°C a +10,1°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e i venti continueranno a essere deboli, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 4,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la mattinata si presenterà asciutta, ma con una sensazione di freschezza dovuta all’umidità.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno tra +9,1°C e +10°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a essere elevata, superando il 90%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e i venti si manterranno deboli, contribuendo a un clima piuttosto stabile.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno a +8,1°C e +8,9°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si manterrà attorno al 96%. I venti, sempre deboli, continueranno a soffiare da nord-est, creando una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 25 Novembre a Sondrio evidenziano una giornata caratterizzata da un clima stabile e fresco, con un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con una persistenza di nuvolosità e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.3 NE max 4.6 Grecale 93 % 1032 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 0.5 NE max 4.2 Grecale 95 % 1030 hPa 7 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 1.2 N max 4.2 Tramontana 96 % 1029 hPa 10 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.9 SSO max 5.3 Libeccio 88 % 1027 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 2.9 SO max 4.7 Libeccio 92 % 1026 hPa 16 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 2.2 NNE max 5.4 Grecale 97 % 1025 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 1 NNE max 4.6 Grecale 96 % 1025 hPa 22 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.3 ENE max 5.9 Grecale 97 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:38

