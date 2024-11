Previsioni Meteo Suzzara: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Suzzara indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di cieli sereni e poco nuvolosi nel corso della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 10,2°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 2,3°C durante la notte. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 57,7 km/h nelle prime ore del mattino.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 3,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una probabilità di precipitazioni dell’88%. I venti soffieranno da Ovest con intensità che raggiungerà i 28,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 9,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 16%, favorendo l’ingresso di qualche raggio di sole. I venti continueranno a mantenersi sostenuti, con velocità di circa 21,5 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni, permettendo di godere di una giornata di sole. La temperatura massima di 10,2°C si registrerà intorno alle 13:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 45%. I venti, sebbene moderati, potranno risultare freschi, con raffiche che raggiungeranno i 36,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 3,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza particolari conseguenze in termini di precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Suzzara nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di cieli sereni e nuvolosi. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibilità di un ritorno di condizioni più instabili. Gli amanti del sole potranno approfittare della giornata di Venerdì per godere di un clima favorevole, mentre è consigliabile prestare attenzione ai venti che potranno risultare piuttosto forti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Suzzara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +3.7° perc. -0.8° Assenti 21.8 O max 44.6 Ponente 82 % 993 hPa 5 cielo coperto +3.6° perc. -2.2° Assenti 35.9 ONO max 61.6 Maestrale 77 % 995 hPa 8 nubi sparse +3.9° perc. -0.5° Assenti 21.7 O max 44.2 Ponente 73 % 1001 hPa 11 poche nuvole +8.8° perc. +5.6° Assenti 22.2 O max 28.1 Ponente 49 % 1004 hPa 14 cielo sereno +9.3° perc. +6.6° Assenti 18.9 O max 27.6 Ponente 51 % 1007 hPa 17 cielo sereno +4.8° perc. +1.7° Assenti 13.9 O max 35.6 Ponente 60 % 1010 hPa 20 nubi sparse +3.3° perc. -0.4° Assenti 15.5 O max 38.2 Ponente 64 % 1014 hPa 23 nubi sparse +2.3° perc. -1.6° Assenti 14.9 O max 28.5 Ponente 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.