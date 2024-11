Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con minime intorno ai 10,6°C al mattino e massime che raggiungeranno i 15,3°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da nord-ovest, con intensità che non supereranno i 8,3 km/h.

Durante la notte, Taranto si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 1% di nuvole. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti da nord, con una velocità di circa 7,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14,7°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e l’umidità inizierà a scendere leggermente. I venti si manterranno leggeri, con direzione ovest-nord-ovest e velocità che varieranno tra 5 e 8 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 15,3°C alle 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. L’umidità si attesterà intorno al 54%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione sud-ovest.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni del tempo. Il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura nuvolosa del 70% entro le 21:00. Le temperature si manterranno intorno ai 12,5°C, con un leggero calo percepito. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 69%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, provenienti da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature miti e condizioni di cielo sereno, con un incremento della nuvolosità previsto per la sera di Domenica. Lunedì e Martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 16°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.9° perc. +10° Assenti 5.4 NNO max 5.8 Maestrale 77 % 1019 hPa 5 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 5.4 NO max 5.9 Maestrale 77 % 1019 hPa 8 cielo sereno +12.7° perc. +11.7° Assenti 5.6 ONO max 6.5 Maestrale 65 % 1019 hPa 11 cielo sereno +14.7° perc. +13.6° Assenti 6.8 OSO max 7 Libeccio 56 % 1017 hPa 14 cielo sereno +15.1° perc. +14.1° Assenti 7.6 SSO max 5.9 Libeccio 56 % 1016 hPa 17 cielo sereno +13.5° perc. +12.5° Assenti 4.2 ESE max 5 Scirocco 63 % 1016 hPa 20 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° Assenti 6.7 ENE max 7.2 Grecale 69 % 1016 hPa 23 nubi sparse +12.7° perc. +11.8° Assenti 5.8 ENE max 6.5 Grecale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:30

