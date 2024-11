Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un’attenuazione delle precipitazioni nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,4°C. La presenza di venti moderati contribuirà a un certo movimento dell’aria, rendendo l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 40%, con una leggera probabilità di pioggia che si aggirerà intorno al 28%. I venti soffieranno da Nord a una velocità di 14 km/h, creando una brezza vivace.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con la temperatura che salirà fino a 18,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo con poche nuvole e una probabilità di pioggia molto bassa. I venti continueranno a provenire da Nord-Est, mantenendo una velocità moderata di circa 11-13 km/h.

Il pomeriggio presenterà un clima gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, con un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo punte di 19 km/h, ma senza creare disagi.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 13,5°C. La nuvolosità aumenterà nuovamente, con un cielo che si presenterà nuovamente nubi sparse. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori miti, anche se ci si aspetta un aumento della nuvolosità e una possibile instabilità atmosferica. Gli amanti del clima temperato potranno godere di giornate piacevoli, mentre le serate potrebbero risultare fresche. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° prob. 27 % 13.9 N max 26 Tramontana 74 % 1019 hPa 5 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° prob. 24 % 11.2 NNE max 16.9 Grecale 77 % 1019 hPa 8 poche nuvole +16.1° perc. +15.2° prob. 25 % 11 NE max 14.1 Grecale 56 % 1021 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.2° prob. 22 % 11.8 NNE max 13.8 Grecale 43 % 1020 hPa 14 poche nuvole +17.6° perc. +16.5° Assenti 18.7 NE max 16.3 Grecale 44 % 1020 hPa 17 nubi sparse +14° perc. +12.9° Assenti 16.3 NE max 26.5 Grecale 59 % 1021 hPa 20 nubi sparse +13.3° perc. +12.2° Assenti 12.5 NE max 22.7 Grecale 56 % 1021 hPa 23 poche nuvole +12.7° perc. +11.6° Assenti 12.1 NNE max 17.7 Grecale 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:34

