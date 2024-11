Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da una variabilità nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, per poi coprirsi progressivamente. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 76%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 29% al 63%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, rimarrà attorno al 54%, contribuendo a un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Il pomeriggio porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa continuerà a oscillare, mantenendo un aspetto variabile. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente più fresca rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a 16°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi al 70%. Anche in questo caso, il vento si manterrà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Taranto mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa potrebbe influenzare la percezione del clima. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere nuvoloso anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 6.2 NNE max 6.5 Grecale 77 % 1025 hPa 4 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 4.9 N max 4.6 Tramontana 82 % 1025 hPa 7 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 4.5 N max 4.9 Tramontana 77 % 1027 hPa 10 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 2.2 SO max 4 Libeccio 57 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° Assenti 6.8 SSO max 6 Libeccio 54 % 1026 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 2.1 ENE max 3.9 Grecale 60 % 1027 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 6.1 NE max 6.4 Grecale 70 % 1028 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 4.1 NNE max 4.7 Grecale 71 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:39

