Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Taranto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C e una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 24,7 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 41,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 16°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a essere moderata, oscillando tra i 21 km/h e i 23 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 51%.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo sereno si manterranno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,9°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque fresca, con valori che si aggireranno attorno ai 18 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La velocità del vento si attesterà intorno ai 8 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° prob. 13 % 22.5 NNO max 38.2 Maestrale 68 % 1019 hPa 5 nubi sparse +11.5° perc. +10.7° prob. 5 % 23.1 NO max 37.3 Maestrale 73 % 1020 hPa 8 cielo sereno +13.9° perc. +13° Assenti 22.8 NNO max 31.2 Maestrale 62 % 1021 hPa 11 poche nuvole +15.8° perc. +14.8° Assenti 22.4 NNO max 23.1 Maestrale 53 % 1021 hPa 14 cielo sereno +15.6° perc. +14.6° Assenti 21.2 NNO max 22.7 Maestrale 52 % 1020 hPa 17 cielo sereno +13° perc. +12.1° Assenti 13.9 NNO max 23.1 Maestrale 66 % 1021 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 10.7 NNO max 16.9 Maestrale 73 % 1021 hPa 23 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° Assenti 8 NNO max 9.9 Maestrale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:30

