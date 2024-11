Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Taranto per Sabato 2 Novembre si presenteranno variabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la giornata, si registreranno venti moderati provenienti principalmente da nord, con intensità che varierà nel corso delle ore. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. La mattina inizierà con un cielo prevalentemente coperto, ma già a partire dalle ore successive si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà leggera, ma già dalle ore centrali della giornata si registreranno raffiche più intense.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 20,8°C alle ore 15:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà variabile. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo intensità tesa, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto e ventilato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto. I venti continueranno a soffiare con intensità tesa, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti ma con un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il tempo rimanga asciutto, ma con un incremento dell’umidità che potrebbe rendere le serate più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione i venti sostenuti, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 7.5 N max 8.7 Tramontana 79 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 6.1 NNO max 6.7 Maestrale 78 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 9.1 NNO max 14.8 Maestrale 58 % 1022 hPa 11 nubi sparse +22° perc. +21.5° Assenti 13.2 NNO max 17.9 Maestrale 45 % 1021 hPa 14 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 18.5 N max 22.9 Tramontana 47 % 1020 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 19.5 N max 36.3 Tramontana 73 % 1020 hPa 20 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 16.6 NNO max 34.3 Maestrale 79 % 1022 hPa 23 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 11.5 NNO max 22.8 Maestrale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:43

