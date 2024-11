Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con poche nuvole e una leggera diminuzione della temperatura. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Taranto avrà un cielo inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa 11°C, percepita come 9,5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 34,6 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 51,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 7%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà coperto, mantenendo temperature simili fino alle 05:00, quando si registreranno 10,6°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12°C alle 08:00 e i 13,5°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra i 27 km/h e i 33 km/h, sempre da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 30%, garantendo un clima asciutto e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12-13°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque fresca, con valori che si attesteranno tra i 20 km/h e i 26 km/h. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non supererà il 46%.

La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 9,8°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, portandosi intorno ai 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che si manterranno fresche. Domani, si prevede una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma sempre con un clima prevalentemente stabile. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste condizioni favorevoli, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.3° perc. +9.6° Assenti 28.2 NO max 41.5 Maestrale 42 % 1017 hPa 5 nubi sparse +10.6° perc. +8.6° prob. 2 % 32.1 NNO max 47.1 Maestrale 36 % 1020 hPa 8 cielo sereno +12° perc. +10.1° Assenti 33 N max 42.8 Tramontana 33 % 1025 hPa 11 cielo sereno +13.5° perc. +11.7° Assenti 27.4 N max 33.3 Tramontana 30 % 1027 hPa 14 cielo sereno +13° perc. +11.4° Assenti 23.1 N max 27.6 Tramontana 36 % 1029 hPa 17 poche nuvole +10.7° perc. +9.1° Assenti 13.3 N max 22.2 Tramontana 47 % 1031 hPa 20 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 9.4 N max 13.1 Tramontana 47 % 1033 hPa 23 cielo sereno +9.8° perc. +8.7° Assenti 8.1 NNO max 9.3 Maestrale 48 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:27

