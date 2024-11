Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, e si registreranno venti moderati provenienti principalmente da nord. Questi fattori contribuiranno a creare un clima piuttosto fresco, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto man mano che le ore passeranno. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La percezione termica sarà di circa 19,2°C. I venti continueranno a soffiare da nord, con una velocità che varierà tra i 5 e i 8 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, ma resterà comunque alta, attorno al 46%. La pressione atmosferica scenderà leggermente, mantenendosi comunque su valori stabili.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 20°C alle ore 13:00. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 14,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi intorno ai 1022 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significativi cambiamenti, con la possibilità di qualche schiarita sporadica. Gli amanti del clima fresco e delle atmosfere autunnali troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze di Taranto.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.5° perc. +13.7° Assenti 6.2 N max 6.3 Tramontana 67 % 1026 hPa 5 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 7.1 N max 7.5 Tramontana 72 % 1025 hPa 8 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° Assenti 8.3 N max 11.7 Tramontana 62 % 1025 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +18.9° Assenti 5 NO max 8.7 Maestrale 47 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.7° perc. +19° Assenti 11 NNE max 11.7 Grecale 49 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 15.3 NNE max 24.3 Grecale 77 % 1022 hPa 20 cielo coperto +15.3° perc. +15° Assenti 13.4 N max 25.2 Tramontana 80 % 1022 hPa 23 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 9.8 N max 20.4 Tramontana 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:36

