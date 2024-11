Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre al mattino il cielo si coprirà progressivamente. Le temperature si attesteranno tra i 9,4°C e i 15,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 18%, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% entro le 9:00. Le temperature saliranno fino a un massimo di 15,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1,4 km/h e i 4,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 60-74%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 10,9°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 41%, con una probabilità di pioggia molto bassa. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 100% alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, con un’umidità che salirà fino al 79%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Teramo evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.6° perc. +8.1° Assenti 10 OSO max 9.1 Libeccio 69 % 1014 hPa 4 nubi sparse +9.9° perc. +9.1° Assenti 7.2 OSO max 6.8 Libeccio 74 % 1013 hPa 7 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° prob. 1 % 5.3 SO max 4.8 Libeccio 74 % 1013 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +13.7° prob. 2 % 2.2 E max 4.6 Levante 60 % 1013 hPa 13 nubi sparse +15.2° perc. +14.3° prob. 11 % 4.4 ENE max 5.1 Grecale 58 % 1012 hPa 16 nubi sparse +10.9° perc. +10° prob. 2 % 1 ONO max 1.2 Maestrale 75 % 1013 hPa 19 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° Assenti 4.5 O max 4.4 Ponente 77 % 1014 hPa 22 cielo coperto +10° perc. +9.4° Assenti 6.1 OSO max 5.7 Libeccio 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:38

