Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Teramo si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, raggiungendo il 75% di nuvolosità. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a +12,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a crescere, raggiungendo il 94%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui +11,4°C alle 15:00. La nuvolosità rimarrà alta, con valori che toccheranno il 98%. Anche la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 4,9 km/h. L’umidità, invece, aumenterà fino a raggiungere il 74%.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +9,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 91%, mentre la velocità del vento sarà molto leggera, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima fresco e umido. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, senza particolari variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8° perc. +7.4° Assenti 5.6 OSO max 6.1 Libeccio 82 % 1022 hPa 4 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 4 OSO max 4.7 Libeccio 78 % 1021 hPa 7 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° prob. 7 % 3.5 OSO max 4.8 Libeccio 76 % 1022 hPa 10 cielo coperto +12.4° perc. +11.4° Assenti 9.1 ESE max 16.3 Scirocco 63 % 1021 hPa 13 cielo coperto +12.5° perc. +11.5° Assenti 9.8 E max 15.3 Levante 65 % 1021 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.1 SE max 6.6 Scirocco 81 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.9 SO max 4.5 Libeccio 78 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.7 OSO max 4.9 Libeccio 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:42

