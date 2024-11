Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Teramo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,3°C. Con l’avanzare della mattinata, ci sarà una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a un aumento delle temperature fino a raggiungere i 17,7°C nel primo pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con venti provenienti principalmente da sud e sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo a Teramo saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza che soffierà a circa 7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 76%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15,3°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 10 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 58%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà su valori più caldi, con una temperatura massima prevista di 17,7°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 61% e l’81%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 11°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella categoria della brezza leggera. L’umidità si stabilizzerà attorno al 74%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Teramo indicano una giornata di Martedì 19 Novembre con condizioni climatiche variabili, ma nel complesso miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un ritorno di condizioni più instabili. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° Assenti 7.6 OSO max 6.7 Libeccio 76 % 1014 hPa 4 cielo coperto +9.8° perc. +8.5° Assenti 9.3 OSO max 8.5 Libeccio 77 % 1013 hPa 7 nubi sparse +10.8° perc. +9.9° Assenti 8.6 OSO max 8.4 Libeccio 74 % 1013 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.6° Assenti 4.4 S max 10.4 Ostro 53 % 1011 hPa 13 nubi sparse +17.4° perc. +16.6° prob. 9 % 3.4 SE max 10.8 Scirocco 52 % 1009 hPa 16 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° prob. 5 % 6.9 SSO max 8.1 Libeccio 73 % 1009 hPa 19 cielo sereno +11.5° perc. +10.7° prob. 2 % 13.6 SO max 14.7 Libeccio 75 % 1009 hPa 22 poche nuvole +11.9° perc. +11.1° prob. 3 % 12.8 SO max 17.4 Libeccio 74 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37

