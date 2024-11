Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Teramo di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 14°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una copertura nuvolosa molto bassa. Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole, mentre la sera vedrà un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 8,7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 11:00, si prevederà una temperatura di 13,7°C e una leggera brezza da Nord Est. L’umidità scenderà al 56%, favorendo una sensazione di maggiore benessere. La pressione atmosferica rimarrà stabile, mantenendosi attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Est-Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a dominare, senza segni di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. Le temperature scenderanno fino a 7,4°C durante la notte, con un’umidità che si manterrà attorno all’83%. La velocità del vento rimarrà contenuta, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e senza precipitazioni significative. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.5 O max 5.4 Ponente 84 % 1023 hPa 4 cielo sereno +7.7° perc. +6.7° Assenti 6.5 O max 6.3 Ponente 78 % 1023 hPa 7 cielo sereno +9.1° perc. +8.6° Assenti 5.4 O max 6.3 Ponente 68 % 1024 hPa 10 cielo sereno +13.2° perc. +12.1° Assenti 7.2 NNE max 7.1 Grecale 59 % 1023 hPa 13 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 8.7 NE max 6.6 Grecale 55 % 1022 hPa 16 poche nuvole +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.2 ENE max 4.1 Grecale 76 % 1023 hPa 19 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.6 OSO max 5 Libeccio 81 % 1023 hPa 22 poche nuvole +7.6° perc. +7° Assenti 5.1 O max 5.3 Ponente 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.