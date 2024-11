Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Teramo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 16,3°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una buona visibilità contribuiranno a rendere la giornata piacevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli elevati.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 9,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,6°C alle ore 07:00 e continuando a crescere fino a toccare i 16,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 12% al 43%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4,6 km/h e i 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,4°C alle ore 15:00. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%, mentre i venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’81%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Sud Ovest, con una velocità che non supererà i 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga asciutto, rendendo le giornate favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.8° perc. +8.9° Assenti 7.3 OSO max 6.8 Libeccio 82 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.9° perc. +9° Assenti 7.6 OSO max 7.3 Libeccio 83 % 1023 hPa 7 poche nuvole +10.6° perc. +9.8° Assenti 7.5 SO max 7.2 Libeccio 83 % 1023 hPa 10 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° Assenti 1.9 ESE max 5.4 Scirocco 65 % 1022 hPa 13 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° Assenti 4.4 ENE max 4.8 Grecale 64 % 1021 hPa 16 nubi sparse +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.1 SSO max 4.3 Libeccio 81 % 1022 hPa 19 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 5.5 OSO max 4.8 Libeccio 82 % 1023 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 6.9 OSO max 6 Libeccio 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:33

