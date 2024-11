Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Teramo indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno fino al mattino. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C e una forte intensità del vento proveniente da sud-ovest. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e un abbassamento delle temperature.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno tra 12,9°C e 15°C, accompagnate da venti forti che raggiungeranno velocità fino a 38,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 04:00. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge moderate che si intensificheranno, raggiungendo picchi di forte pioggia tra le 08:00 e le 09:00, quando si registreranno accumuli di pioggia fino a 8,2 mm.

Dopo le ore centrali della giornata, le previsioni meteo indicano un miglioramento significativo. Dalle 11:00, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,4°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore diradamento delle nuvole, con temperature che scenderanno fino a 9,2°C alle 15:00. I venti si presenteranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 15 km/h.

La sera porterà un cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,5°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza precipitazioni attese. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori di 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un weekend che si preannuncia più stabile e asciutto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13° perc. +12.2° prob. 20 % 22.1 SO max 55.4 Libeccio 74 % 993 hPa 4 pioggia leggera +15.1° perc. +14.5° 0.11 mm 31 SO max 69.5 Libeccio 70 % 993 hPa 7 pioggia moderata +13° perc. +12.7° 3.64 mm 7.2 SSO max 20.7 Libeccio 89 % 996 hPa 10 pioggia leggera +12.5° perc. +12° 0.9 mm 7.4 SO max 22.6 Libeccio 83 % 999 hPa 13 poche nuvole +13.7° perc. +12.6° prob. 20 % 15 NO max 37.5 Maestrale 56 % 1001 hPa 16 nubi sparse +7.5° perc. +5.2° prob. 28 % 12.4 NNO max 21.7 Maestrale 76 % 1008 hPa 19 cielo sereno +5.5° perc. +4.2° prob. 33 % 6.4 ONO max 9.5 Maestrale 85 % 1013 hPa 22 poche nuvole +5.2° perc. +4.3° prob. 18 % 5 OSO max 6.2 Libeccio 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:35

