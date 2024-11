Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Terlizzi si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con nubi sparse che accompagneranno le ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,3°C e +19,4°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 45,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo il contesto meteorologico piuttosto favorevole per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +13,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 52%, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. I venti soffieranno da Sud-Ovest a una velocità di circa 8,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1014 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i +19,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 34% e il 65%, con venti che si intensificheranno, raggiungendo velocità di 17 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 49%. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 39% e il 44%, mentre i venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud-Ovest, con intensità che potranno raggiungere i 19,4 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni significative.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa che arriverà a 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,7°C, con venti freschi che potranno raggiungere i 22,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi a 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Terlizzi nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una probabilità di pioggia molto bassa. Si prevede un graduale abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.7° perc. +13° prob. 13 % 7.2 SSO max 9.4 Libeccio 72 % 1014 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° prob. 9 % 10 SSO max 18.5 Libeccio 72 % 1014 hPa 8 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 15.2 SSO max 27.9 Libeccio 64 % 1014 hPa 11 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° Assenti 17 SO max 25.2 Libeccio 53 % 1013 hPa 14 nubi sparse +19° perc. +18.2° Assenti 15.2 OSO max 21.4 Libeccio 49 % 1011 hPa 17 nubi sparse +15.9° perc. +15.1° Assenti 19.5 SO max 35.2 Libeccio 61 % 1011 hPa 20 cielo coperto +15.7° perc. +14.9° Assenti 22.6 SO max 45.1 Libeccio 61 % 1011 hPa 23 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° Assenti 21.3 SO max 45.5 Libeccio 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:30

