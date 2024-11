Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 9,5°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno e una leggera brezza, mentre nel pomeriggio le temperature raggiungeranno il picco di 11,2°C. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, ma sempre sopra i 8°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. La temperatura si manterrà intorno ai 9,5°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 6,2°C. La velocità del vento varierà tra i 27,5 km/h e i 28,8 km/h, proveniente da Nord-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,3°C alle 08:00 e i 11,2°C intorno alle 12:00. La brezza si manterrà vivace, con velocità del vento che varierà tra i 20,5 km/h e i 22,2 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 42%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,6°C e 10,1°C. Le condizioni di poche nuvole garantiranno un’ottima visibilità, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno fino a 7,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 6,6 km/h e i 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 51%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domenica si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nei giorni successivi si potrebbero verificare lievi variazioni, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.5° perc. +6.2° prob. 5 % 26.6 NNO max 36.7 Maestrale 41 % 1018 hPa 5 nubi sparse +9.2° perc. +6.1° Assenti 22.6 NNO max 33.6 Maestrale 38 % 1022 hPa 8 poche nuvole +10.3° perc. +8.4° Assenti 22 NNO max 29.6 Maestrale 40 % 1026 hPa 11 poche nuvole +11.1° perc. +9.4° Assenti 20.8 NNO max 24.7 Maestrale 43 % 1028 hPa 14 poche nuvole +11.1° perc. +9.4° Assenti 16.6 NNO max 19.2 Maestrale 44 % 1030 hPa 17 poche nuvole +10° perc. +9.1° Assenti 7.6 NO max 10.3 Maestrale 46 % 1032 hPa 20 cielo sereno +9.6° perc. +8.6° Assenti 7.4 O max 8.6 Ponente 48 % 1033 hPa 23 cielo sereno +8.8° perc. +7.9° Assenti 7.1 O max 7 Ponente 51 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:28

