Previsioni Meteo Terlizzi: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le condizioni meteo di Lunedì 18 Novembre a Terlizzi si presenteranno con una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione, con una massima che raggiungerà i 16,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,6 km/h in serata. L’umidità si attesterà su valori medi, oscillando tra il 53% e il 75% durante la giornata.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 42%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 16,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa scenderà al 10%, favorendo un’ottima visibilità. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte del tempo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,8°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a 14,4°C e l’umidità salirà fino al 71%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 25,6 km/h, rendendo la serata piuttosto ventosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Terlizzi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.4° perc. +10.2° Assenti 7.4 SSO max 8 Libeccio 64 % 1014 hPa 5 nubi sparse +11.2° perc. +10.2° Assenti 6.8 SSO max 6.9 Libeccio 66 % 1014 hPa 8 cielo sereno +13.6° perc. +12.5° Assenti 4.1 SSO max 5.2 Libeccio 60 % 1014 hPa 11 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 1.1 N max 6.9 Tramontana 54 % 1014 hPa 14 nubi sparse +16.7° perc. +15.8° Assenti 7.8 E max 7.7 Levante 55 % 1013 hPa 17 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° Assenti 12.2 SE max 20.2 Scirocco 63 % 1013 hPa 20 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 13.8 SSO max 25.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 23 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 8.1 SO max 13.5 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:30

