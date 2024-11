Previsioni Meteo Terlizzi: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, per poi passare a una condizione di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel corso della notte. La velocità del vento varierà tra i 9,8 km/h e i 12 km/h, proveniente principalmente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 16,6 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, mentre le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 46%, e il vento si presenterà con intensità moderata, oscillando tra i 11,4 km/h e i 12,2 km/h. Le condizioni di visibilità saranno buone, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 18,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 58%, con un vento che si farà più leggero, raggiungendo i 9,5 km/h. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 15°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 93%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,8 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e ventilata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Terlizzi evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi possano verificarsi condizioni simili, con una leggera possibilità di pioggia, soprattutto a partire da Domenica. Pertanto, sarà consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° Assenti 11.5 O max 15 Ponente 61 % 1022 hPa 5 nubi sparse +14.8° perc. +13.9° Assenti 11.3 ONO max 14.5 Maestrale 61 % 1022 hPa 8 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 12.2 ONO max 15.8 Maestrale 51 % 1022 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +18.8° Assenti 11.9 NNO max 14.1 Maestrale 46 % 1021 hPa 14 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° Assenti 10.3 N max 13 Tramontana 52 % 1020 hPa 17 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 6.8 NNO max 9.1 Maestrale 67 % 1021 hPa 20 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 14.9 ONO max 23.2 Maestrale 72 % 1022 hPa 23 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 17.4 ONO max 27.8 Maestrale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:44

