Previsioni Meteo Termini Imerese: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Termini Imerese si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della nuvolosità nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15°C durante la notte a un massimo di 21,3°C nella mattina. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a mantenere un clima gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 77%. I venti soffieranno da sud a una velocità di circa 5 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,1°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 1% delle prime ore del giorno al 14% intorno alle 10:00. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 20,8°C alle 13:00 e poi scendendo a 17,6°C entro le 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, e l’umidità si alzerà fino al 75%. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero raggiungere una velocità di 10 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per il pomeriggio di Martedì, che potrebbe influenzare le attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, e si attenderanno ulteriori aggiornamenti per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 5.8 S max 5.4 Ostro 75 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 7.5 S max 6.9 Ostro 75 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 3.3 S max 4.3 Ostro 58 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 7.4 NNE max 6.4 Grecale 51 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 8.4 NE max 7.5 Grecale 62 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 1.9 ESE max 4.3 Scirocco 78 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.3° perc. +16° Assenti 6 S max 5.8 Ostro 80 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 7.2 S max 7.3 Ostro 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:59

