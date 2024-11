Previsioni Meteo Termini Imerese: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 14°C e i 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una temperatura di circa 14,2°C e una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La copertura nuvolosa sarà del 16%, e l’umidità si manterrà attorno al 76%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo temperature simili e una leggera intensità del vento.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con nubi sparse che raggiungeranno una copertura del 81% entro le 08:00. Le temperature saliranno fino a un massimo di 20,1°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 10,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilità delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,6°C alle 17:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 67%. Anche in questa fascia oraria, il vento rimarrà leggero, con intensità che non supereranno i 8,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. Il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una copertura che scenderà fino al 32%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Termini Imerese non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un mantenimento di condizioni nuvolose e temperature miti, con possibili schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere l’aria più fresca del previsto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 9.1 S max 8.8 Ostro 77 % 1023 hPa 5 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 10.5 S max 10.6 Ostro 78 % 1023 hPa 8 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 7.5 SSO max 8.4 Libeccio 65 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° Assenti 4 NNE max 5.4 Grecale 52 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° Assenti 7.7 NE max 6.3 Grecale 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 2.4 SSE max 2.8 Scirocco 72 % 1024 hPa 20 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 7.8 S max 7.7 Ostro 76 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 9.5 S max 9.4 Ostro 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:46

