Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nuvole e piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata e venti leggeri contribuiranno a creare un’atmosfera fresca e umida.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 60%, con una probabilità di precipitazioni del 42%. I venti soffieranno da sud a una velocità di circa 13,1 km/h, rendendo l’atmosfera leggermente fresca.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 91%, e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle 12:00, con una temperatura percepita di 22,1°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 54%.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 0,93 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e i venti continueranno a soffiare leggeri.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 89% e una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 42%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 79%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni evidenzieranno un clima variabile, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° prob. 7 % 12.6 S max 13.8 Ostro 84 % 1025 hPa 5 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° prob. 29 % 11.8 S max 12.6 Ostro 84 % 1025 hPa 8 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 27 % 9.7 S max 12 Ostro 66 % 1026 hPa 11 cielo coperto +22.5° perc. +22.1° prob. 24 % 3 SE max 7.6 Scirocco 51 % 1024 hPa 14 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.88 mm 7.5 NE max 8.1 Grecale 65 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +19.3° perc. +19.2° 0.41 mm 5 ESE max 6 Scirocco 72 % 1025 hPa 20 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 42 % 9.2 S max 9.7 Ostro 78 % 1025 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 30 % 8.7 SSO max 8.6 Libeccio 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:56

