Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Termoli di Giovedì 14 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registrerà una pioggia moderata che continuerà a persistere anche nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C e 12°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. La situazione meteorologica non accennerà a migliorare durante la giornata, con piogge leggere che si susseguiranno fino a sera.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, si verificheranno piogge moderate, con temperature che varieranno tra 11,2°C e 12°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,2 km/h e 18,8 km/h, proveniente principalmente da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno a 1,32 mm.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. La pioggia leggera si alternerà a momenti di cielo coperto, con temperature che si manterranno tra 12,3°C e 13°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 22 km/h, sempre da ovest-nord-ovest. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, e le precipitazioni si accumuleranno con valori che varieranno da 0,12 mm a 0,3 mm.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le previsioni del tempo indicano una continuazione della pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,8°C e 13,2°C. Anche in questo intervallo, il vento si manterrà moderato, con velocità che raggiungeranno i 21,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,36 mm e 0,52 mm.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, si prevede un’intensificazione della pioggia, con valori che passeranno da pioggia leggera a moderata. Le temperature scenderanno fino a 10,2°C, mentre il vento potrà raggiungere punte di 37,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 10 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per tutta la giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +11.6° perc. +11° 0.25 mm 8.1 O max 9.3 Ponente 87 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +12° perc. +11.5° 0.24 mm 18.8 O max 24 Ponente 85 % 1018 hPa 8 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° prob. 24 % 20.5 ONO max 24.2 Maestrale 79 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +13° perc. +12.5° 0.12 mm 19.1 ONO max 22.9 Maestrale 80 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +12.9° perc. +12.4° 0.49 mm 16 NO max 19.1 Maestrale 81 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.52 mm 21.6 N max 24.9 Tramontana 81 % 1018 hPa 20 pioggia moderata +10.6° perc. +10.1° 3.75 mm 18.5 ONO max 21.3 Maestrale 91 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +10.2° perc. +9.6° 1 mm 37.8 ONO max 45.9 Maestrale 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:37

