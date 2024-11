Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 16,8°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento si manterrà su valori leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà attorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 6%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. La mattina porterà un cambiamento significativo, con un aumento della nuvolosità che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore. Le temperature si alzeranno lentamente, raggiungendo circa 15,2°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà invariata, con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,8°C. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Est. Le condizioni di stabilità atmosferica non porteranno a precipitazioni, mantenendo il tempo asciutto.

La sera non apporterà cambiamenti significativi, con temperature che scenderanno lentamente fino a circa 14,7°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’81%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi su valori leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima fresco e umido. Domani, si assisterà a una leggera variazione delle temperature, mentre dopodomani le condizioni meteo potrebbero rimanere simili. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 6.4 OSO max 5.8 Libeccio 84 % 1029 hPa 5 poche nuvole +13.2° perc. +12.8° Assenti 6.2 OSO max 5.4 Libeccio 85 % 1029 hPa 8 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 4.5 O max 3.9 Ponente 79 % 1030 hPa 11 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 7.1 NNE max 4.2 Grecale 75 % 1029 hPa 14 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 10.1 NE max 8 Grecale 72 % 1028 hPa 17 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 10.3 NE max 10.3 Grecale 78 % 1029 hPa 20 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 2 NNO max 2.7 Maestrale 72 % 1029 hPa 23 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 7.6 O max 7.2 Ponente 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:43

