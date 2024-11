Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Termoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nuvolosità significativa, che tenderà a diradarsi nel corso della mattinata, lasciando spazio a momenti di sole. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, mentre le temperature si manterranno gradevoli. La sera, infine, porterà un cielo sereno, accompagnato da venti sostenuti.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 14°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, scendendo al 89%. I venti si manterranno leggeri, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà al 19%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo una velocità di circa 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1009 hPa.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno sui 16°C. I venti diventeranno forti, con raffiche che potranno superare i 60 km/h, creando condizioni di burrasca moderata. L’umidità si manterrà intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione ai venti forti previsti per la sera, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani e dopodomani, si assisterà a un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 18°C.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.9° perc. +12.2° Assenti 9.1 SO max 10.4 Libeccio 78 % 1013 hPa 5 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 9.9 SO max 11.5 Libeccio 77 % 1012 hPa 8 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 8.1 SO max 10.7 Libeccio 68 % 1012 hPa 11 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° Assenti 10.2 NO max 16.5 Maestrale 61 % 1011 hPa 14 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 9.3 NNE max 6.8 Grecale 62 % 1010 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° Assenti 21.9 SO max 37.3 Libeccio 63 % 1009 hPa 20 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 34.5 SO max 57.9 Libeccio 62 % 1008 hPa 23 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° Assenti 42.9 SO max 63.2 Libeccio 64 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:34

