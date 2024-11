Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Termoli si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nella sera. Le previsioni meteo indicano anche una leggera brezza che accompagnerà le temperature, rendendo l’atmosfera gradevole, ma con un incremento dell’umidità che si farà sentire nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 13,3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest a circa 6,7 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 16,4°C intorno alle 11:00. La temperatura percepita sarà simile, attorno ai 15,9°C, con venti leggeri che varieranno tra i 4 km/h e gli 8,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,2°C, con una leggera diminuzione prevista verso le 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un incremento della nuvolosità che inizierà a farsi notare. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra 3,3 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72-73%, creando un’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo subirà un cambiamento significativo, passando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno a 14°C e la temperatura percepita sarà di 13,6°C. I venti si faranno più presenti, mantenendosi attorno ai 6,1 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando l’83%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteo possano variare ulteriormente, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 6.7 OSO max 6.1 Libeccio 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.1° perc. +12.5° Assenti 8.5 OSO max 7.9 Libeccio 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 6 OSO max 5.1 Libeccio 75 % 1025 hPa 10 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 5.4 N max 4 Tramontana 70 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 8.1 NNE max 6.1 Grecale 73 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 3.3 NNE max 4 Grecale 76 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 4.1 O max 3.3 Ponente 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 6.3 OSO max 5.7 Libeccio 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:46

