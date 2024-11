Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con massime che non supereranno i 12,7°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che raggiungeranno i 56,1 km/h in serata, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% e si registreranno piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 10,2°C. La velocità del vento varierà tra i 28,5 km/h e i 40,8 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 77%, contribuendo a un senso di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 9,3°C e una leggera brezza. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, con valori che toccheranno il 76%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo grigio potrebbe persistere fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, ci sarà una lieve apertura con la presenza di poche nuvole. Le temperature raggiungeranno i 12,7°C, mentre la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 23,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, rendendo l’aria più secca rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, e le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 11,2°C. I venti si faranno più intensi, con velocità che toccheranno i 38,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un parziale miglioramento con schiarite, mentre nel weekend le temperature potrebbero aumentare leggermente, portando a giornate più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +10.7° perc. +9.8° 0.56 mm 40.7 N max 40.9 Tramontana 73 % 1004 hPa 5 cielo coperto +10.6° perc. +9.4° prob. 56 % 32.4 ONO max 39.4 Maestrale 68 % 1007 hPa 8 cielo coperto +11.2° perc. +9.7° Assenti 20.9 NO max 24.7 Maestrale 50 % 1010 hPa 11 cielo coperto +12.7° perc. +10.8° Assenti 9.9 N max 9.2 Tramontana 32 % 1009 hPa 14 nubi sparse +12.7° perc. +10.9° Assenti 9.6 ESE max 11.8 Scirocco 34 % 1008 hPa 17 nubi sparse +11.8° perc. +10.3° Assenti 22.7 SE max 32.4 Scirocco 48 % 1007 hPa 20 cielo coperto +10.8° perc. +9.5° Assenti 21.8 SSE max 30.3 Scirocco 60 % 1004 hPa 23 cielo coperto +13.1° perc. +12.1° Assenti 26.8 SSO max 53.4 Libeccio 64 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:32

