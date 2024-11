Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 73%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 14,6°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 13%, permettendo così un buon soleggiamento.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi più consistenti. Il cielo si presenterà coperto per gran parte del pomeriggio, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,7 km/h, e la copertura nuvolosa salirà fino al 88%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che tornerà a schiarirsi. Le temperature scenderanno a circa 14,1°C e la copertura nuvolosa si ridurrà al 11%. La velocità del vento si manterrà leggera, favorendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle ore di sole e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di piacevoli passeggiate lungo la costa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.9° perc. +9.9° Assenti 12.7 SSO max 14.6 Libeccio 72 % 1014 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +9.9° Assenti 11.2 S max 12.5 Ostro 74 % 1013 hPa 7 poche nuvole +11.5° perc. +10.6° Assenti 11.3 S max 14 Ostro 75 % 1013 hPa 10 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° Assenti 7.2 SSE max 10.1 Scirocco 62 % 1013 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 10.5 E max 11.8 Levante 62 % 1012 hPa 16 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 11.7 E max 18.4 Levante 70 % 1012 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 10.7 OSO max 11.1 Libeccio 77 % 1013 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +12.8° Assenti 6.9 SO max 7.3 Libeccio 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:34

