Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Termoli di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature in calo. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. I venti saranno sostenuti, provenienti da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 72,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 999 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che varieranno tra i 17,2°C e i 19,4°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 41 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con attese di piogge leggere a partire dalle 11:00, quando si registreranno 0,62 mm di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 85%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 12,8°C. I venti, provenienti principalmente da Nord, continueranno a mantenere un’intensità sostenuta, con raffiche fino a 40,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 72%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,6°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno raggiungere i 1,79 mm. I venti si faranno più deboli, ma rimarranno comunque presenti, contribuendo a un clima fresco e umido. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo a partire da Domenica, quando le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, portando a cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare, poiché il maltempo dominerà la scena fino a quel momento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° Assenti 33.3 SSO max 57.9 Libeccio 65 % 996 hPa 5 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° Assenti 40.5 SSO max 65 Libeccio 65 % 996 hPa 8 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° prob. 4 % 33.8 SO max 55.9 Libeccio 60 % 999 hPa 11 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.62 mm 41.8 NNE max 37.9 Grecale 85 % 1000 hPa 14 pioggia leggera +13.9° perc. +13.2° 0.5 mm 24.9 N max 29.7 Tramontana 74 % 1003 hPa 17 pioggia leggera +12.8° perc. +11.8° 0.18 mm 32.9 NNO max 39.1 Maestrale 62 % 1009 hPa 20 pioggia moderata +10.6° perc. +9.5° 1.79 mm 24.7 NNO max 30.3 Maestrale 67 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +10.2° perc. +9° 0.26 mm 12.5 O max 15.9 Ponente 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:32

