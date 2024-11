Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e temperature intorno ai 11°C, mentre nella mattina si assisterà a un leggero aumento termico. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 16°C. La sera sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto e temperature in calo.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Terni sperimenterà condizioni di cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore, attorno ai 10°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 19°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità scenderà al 45%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 16°C alle ore 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5 km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 72%. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo grigio potrebbe influenzare l’umore di chi si trova all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che raggiungerà il 78%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni di Giovedì 7 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli ancora più coperti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.7° perc. +9.7° Assenti 5.6 ENE max 5.1 Grecale 72 % 1028 hPa 5 poche nuvole +10.2° perc. +9.2° Assenti 5.4 ENE max 5.3 Grecale 70 % 1029 hPa 8 poche nuvole +14.8° perc. +13.8° Assenti 3.3 NE max 4.9 Grecale 55 % 1029 hPa 11 poche nuvole +19.5° perc. +18.7° Assenti 4.2 NO max 4.1 Maestrale 46 % 1028 hPa 14 cielo coperto +19° perc. +18.3° Assenti 5.6 NO max 6.9 Maestrale 53 % 1027 hPa 17 cielo coperto +13.6° perc. +12.9° Assenti 4.7 NE max 4.5 Grecale 74 % 1027 hPa 20 cielo coperto +12.4° perc. +11.6° Assenti 5.4 ENE max 5 Grecale 75 % 1028 hPa 23 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 5.8 ENE max 5.4 Grecale 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:52

