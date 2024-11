Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Terni indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera con cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 15,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole aumenterà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 5% di nuvole. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 10,6°C alle 08:00 e raggiungeranno i 15,3°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 30%. Il vento continuerà a soffiare da est con intensità moderata, mantenendo l’umidità attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 54% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 12,3°C, con un’umidità che salirà fino all’89%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature miti, ma un aumento della nuvolosità. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.6° perc. +4.5° Assenti 5.9 E max 5.2 Levante 64 % 1032 hPa 5 nubi sparse +7.5° perc. +6.4° Assenti 6.7 E max 5.7 Levante 59 % 1031 hPa 8 cielo sereno +10.6° perc. +9.5° Assenti 4.2 E max 5.8 Levante 69 % 1030 hPa 11 poche nuvole +14.8° perc. +14° Assenti 5.6 SO max 8.3 Libeccio 64 % 1027 hPa 14 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° Assenti 4.7 S max 9.3 Ostro 66 % 1025 hPa 17 nubi sparse +12.2° perc. +11.7° prob. 6 % 5.3 SSE max 6.6 Scirocco 83 % 1026 hPa 20 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 12 % 5.7 SSE max 8.1 Scirocco 89 % 1025 hPa 23 cielo coperto +12.7° perc. +12.4° Assenti 6.1 SSE max 10.4 Scirocco 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:38

