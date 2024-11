Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Terni si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%. I venti si muoveranno da Sud-Sud Est con una velocità di circa 5,7 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che si porterà a circa 12,3°C alle 06:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 95%, e i venti si faranno sentire con una velocità di 7,2 km/h. Proseguendo fino alle 11:00, la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 16,7°C, ma il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto fino alle 13:00, quando la temperatura si stabilizzerà sui 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 99%. I venti si manterranno leggeri, oscillando tra 5,7 km/h e 8 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 78%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma la temperatura non scenderà drasticamente, rimanendo intorno ai 12,8°C alle 18:00. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, attestandosi al 65%. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità di circa 6,3 km/h. La situazione meteo rimarrà stabile anche nelle ore successive, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,3°C fino a tarda sera.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni indicano una giornata nuvolosa con temperature miti, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre chi desidera sole e cieli sereni dovrà attendere ulteriori sviluppi nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.7° perc. +12.5° Assenti 6.3 SSE max 9.5 Scirocco 92 % 1024 hPa 5 cielo coperto +12.6° perc. +12.3° Assenti 5.9 SSE max 7.5 Scirocco 93 % 1023 hPa 8 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 3.7 S max 6.9 Ostro 89 % 1024 hPa 11 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° prob. 1 % 9.5 S max 20.8 Ostro 76 % 1022 hPa 14 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 7 S max 16 Ostro 79 % 1022 hPa 17 nubi sparse +13.1° perc. +12.9° Assenti 6.7 SE max 6.6 Scirocco 93 % 1022 hPa 20 nubi sparse +13.2° perc. +13° Assenti 6 SE max 6.2 Scirocco 92 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° Assenti 5.9 SE max 6.2 Scirocco 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:38

