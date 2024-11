Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a 6,3°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 10,4°C. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,2°C, per poi diminuire nella sera, quando si prevede un clima più fresco.

Durante la notte, Terni presenterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 94%. Le temperature si aggireranno tra i 6,3°C e i 7,1°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est a una velocità di circa 7,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 79%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 10,4°C alle 08:00 e i 15,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 4,4 km/h e 7,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 16,2°C alle 13:00. La situazione non cambierà molto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100% e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà attorno al 44%, mentre le condizioni di vento rimarranno stabili.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a 8°C alle 20:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i 7,2°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori intorno ai 5 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 18°C. Questo trend positivo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.6° perc. +5.3° Assenti 7 ENE max 6.5 Grecale 81 % 1021 hPa 5 cielo coperto +6° perc. +4.6° Assenti 7.3 ENE max 6.7 Grecale 83 % 1021 hPa 8 cielo coperto +10.4° perc. +9.2° Assenti 5.5 NE max 8 Grecale 65 % 1022 hPa 11 cielo coperto +15.4° perc. +14.3° Assenti 4.4 N max 6.3 Tramontana 47 % 1020 hPa 14 cielo coperto +15.7° perc. +14.6° Assenti 5.5 NNO max 7.6 Maestrale 49 % 1019 hPa 17 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.6 NE max 4.8 Grecale 76 % 1019 hPa 20 cielo sereno +8° perc. +7.5° Assenti 4.9 ENE max 4.9 Grecale 82 % 1020 hPa 23 cielo sereno +7.2° perc. +6.5° Assenti 5.2 E max 4.8 Levante 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:46

