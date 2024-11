Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Torino si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno intorno ai 9°C durante la mattina e che raggiungeranno un massimo di circa 10,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con cieli prevalentemente coperti fino al primo pomeriggio, per poi passare a nubi sparse nella sera.

Nella notte, Torino sperimenterà un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 9°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 14,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con una leggera possibilità di pioggia.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente, con piogge moderate che inizieranno a manifestarsi. Le temperature percepite scenderanno fino a 5,1°C, mentre la temperatura effettiva si manterrà intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 84%. Le piogge continueranno fino a metà mattina, con accumuli che potrebbero arrivare a 1,14 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con la cessazione delle piogge e un cielo che diventerà progressivamente più sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 6°C. La velocità del vento rimarrà leggera, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e asciutte. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più fresco, ma senza piogge, con temperature che si manterranno intorno ai 7-9°C. La situazione meteorologica si stabilizzerà, offrendo ai cittadini di Torino un clima più favorevole per le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9° perc. +8.3° prob. 44 % 6.3 N max 13.6 Tramontana 67 % 1021 hPa 5 pioggia leggera +7.6° perc. +5.6° 0.68 mm 11.1 ONO max 17.2 Maestrale 81 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +7.4° perc. +4.7° 0.84 mm 15.3 NO max 29.5 Maestrale 78 % 1024 hPa 11 pioggia leggera +8.9° perc. +7.1° 0.19 mm 11.4 NO max 21.3 Maestrale 70 % 1025 hPa 14 cielo coperto +10.8° perc. +9.4° prob. 28 % 2.9 O max 5.4 Ponente 58 % 1024 hPa 17 cielo coperto +8.5° perc. +7.8° prob. 10 % 6 ONO max 5.8 Maestrale 69 % 1025 hPa 20 nubi sparse +7.2° perc. +5.9° Assenti 7.2 O max 7.7 Ponente 66 % 1026 hPa 23 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.8 NO max 4.1 Maestrale 64 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 17:00

